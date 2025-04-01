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Квартиры в gmina Michalowice, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/11
Продается 2-комнатная квартира в центре Pruszków, площадью 47,20 м², расположенная на 11 эта…
$146,529
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Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Двухкомнатная функциональная квартира в уютном комплексе Blanco в Прушкуве по адресу ул. Лип…
$160,031
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости(английская версия ниже)Продается квартира площадью 137 м2, в уникально…
Цена по запросу
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продаются квартиры площадью 93 м2 с садами, в уникальной инвестиции в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
Pruszków, ул. Anielki. Продаётся 2-х комнатная квартира за 599 000 злотых. Просторная, тихая…
$154,443
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Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов