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Дома в Пильский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом в Dolaszewo, Польша
Дом
Dolaszewo, Польша
Площадь 245 м²
Я приглашаю вас прочитать предложение о продаже современного дома в Нова Завада, недалеко от Пилы
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Вилла 8 комнат в хорошем состоянии в Rudna, Польша
Вилла 8 комнат в хорошем состоянии
Rudna, Польша
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,06 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Cyk, Польша
Дом
Cyk, Польша
Площадь 338 м²
Ваш дом, ваше убежище - роскошная вилла под Пилой
$1,11 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша

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