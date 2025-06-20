Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пильский повят
  4. Жилая

Жильё в Пильском повяте, Польша

Пила
4
gmina Szydlowo
3
9 объектов найдено
Дом в Grabowno, Польша
Дом
Grabowno, Польша
Площадь 220 м²
Расположение и характеристики участка
$349,171
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Вилла 8 комнат в gmina Wysoka, Польша
Вилла 8 комнат
gmina Wysoka, Польша
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
С 1917 по 1939 год под властью семьи Гмуровских. Именно тогда название деревни было изменено…
$2,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом в Cyk, Польша
Дом
Cyk, Польша
Площадь 338 м²
Новая цена!
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 89 м²
Утилита с большим потенциалом в оживленной точке Пила В поисках идеального места для вашего …
$147,726
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 352 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Пиле - отличное расположение и инвестиционный потенциал
$886,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Cyk, Польша
Квартира
Cyk, Польша
Площадь 270 м²
Новая цена!!!
$695,656
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 411 м²
Продается коммерческое здание в Пиле – идеальное вложение средств с потенциалом для медицинс…
$765,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 1 407 м²
FALL — компания
$937,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Szydlowo, Польша
Квартира
Szydlowo, Польша
Площадь 1 000 м²
Продается! Шидло Сервисный центр - отличное место для вашего бизнеса
$323,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська

Типы недвижимости в Пильском повяте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пильском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти