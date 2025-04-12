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Жильё в Новы-Двур-Мазовецки, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Уютный и современный комлекс недалеко от Варшавы, расположенный по адресу ул. Złota в Nowy D…
$77,577
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Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 26 м²
Этаж 1/14
Квартиры с видом на живописную Вислу или реку Нарев в отличном месте в Nowy Dwór Mazowiecki:…
$62,590
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