Виллы с гаражом в Мазовецком воеводстве, Польша

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
