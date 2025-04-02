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Коммерческая недвижимость в Любонь, Польша

4 объекта найдено
Инвестиционная 1 121 м² в Любонь, Польша
Инвестиционная 1 121 м²
Любонь, Польша
Площадь 1 121 м²
Количество этажей 2
offer of sale put into use in 2015 a modern office building with warehouse and production fa…
$3,12 млн
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Коммерческое помещение 157 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 157 м²
Любонь, Польша
Площадь 157 м²
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$185,710
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Агентство
Etalon Estate Group
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Магазин 1 502 м² в Любонь, Польша
Магазин 1 502 м²
Любонь, Польша
Площадь 1 502 м²
Превосходное месторасположение, доступность, проксимальность на высшем уровне. ФАКТИЦИЯ В ВЫ…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 132 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Любонь, Польша
Число комнат 5
Площадь 132 м²
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Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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