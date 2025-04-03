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Жильё в Ласк, Польша

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ласк, Польша
Квартира 2 комнаты
Ласк, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Ласк, Польша
Квартира 2 комнаты
Ласк, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Двухкомнатная квартира для собственного обустройства в центре Лодзи!
$49,054
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Ласк, Польша
Квартира
Ласк, Польша
Площадь 220 м²
Продается уникальное удобное место в Лодзи на улице Жеромского, 51, идеально подходящее для …
$574,986
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Ласк, Польша
Квартира
Ласк, Польша
Площадь 106 м²
Он предлагает вам место для продажи, которое можно использовать для офиса, общественного пит…
$208,387
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Ласк, Польша
Квартира
Ласк, Польша
Площадь 46 м²
4 комнаты:
$77,236
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Ласк, Польша
Квартира 2 комнаты
Ласк, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Продается номер М-3/2 – полное расписание/Балуты – Долы ул. Бжезинский
$84,941
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Etalon Estate Group
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