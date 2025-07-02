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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
62
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 2 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/8
Квартира в здании 2024 года. Расположена на 8 этаже, в здании 2024 года постройки. Состоит и…
$1,162
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
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Параметры недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

с гаражом
с видом на горы