Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Краков
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Кракове, Польша

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 3 690 м² в Краков, Польша
Магазин 3 690 м²
Краков, Польша
Площадь 3 690 м²
для аренды производственно-складского зала с социально-офисной частью, расположенной по адре…
$18,659
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти