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Квартиры в Константынув-Лодзинский, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира
Константынув-Лодзинский, Польша
Площадь 146 м²
Мы предлагаем на продажу уникальный офис-торговый объект площадью 146,38 м2, расположенный в…
$220,525
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира 3 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Покупатель освобожден от налога PCC 2%
$201,661
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира 2 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Покупатели освобождены от налога PCC
$228,230
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Агентство
Etalon Estate Group
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