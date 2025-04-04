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Жильё в Константынув-Лодзинский, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Дом 4 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы предлагаем уникальный, одноэтажный, террасный дом в закрытом жилом комплексе Srebrna Osto…
$208,824
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Дом в Константынув-Лодзинский, Польша
Дом
Константынув-Лодзинский, Польша
Площадь 113 м²
Уникальный дом для исключительных людей Городское пространство, независимость и свобода
$405,103
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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