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Долгосрочная аренда магазинов в Конине, Польша

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2 объекта найдено
Магазин 600 м² в Конин, Польша
Магазин 600 м²
Конин, Польша
Площадь 600 м²
Можно арендовать склад/производственный зал с офисной частью. Комплекс можно разделить на ра…
$2,629
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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Магазин 1 122 м² в Конин, Польша
Магазин 1 122 м²
Конин, Польша
Площадь 1 122 м²
We encourage you to watch a film presenting the property
$4,733
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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