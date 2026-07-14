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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Конине, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Конин, Польша
Квартира
Конин, Польша
Площадь 300 м²
Есть возможность арендовать производственный/журналистский зал с офисной частью. Комплекс мо…
$1,315
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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