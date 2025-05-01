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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
166
gmina Swarzedz
3
Вонгровец
3
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1 объект найдено
Студия в Познань, Польша
Студия
Познань, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
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$590
в месяц
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