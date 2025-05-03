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Дома в Metropolis GZM, Польша

1 объект найдено
Дом в Пекары-Слёнске, Польша
Дом
Пекары-Слёнске, Польша
Площадь 164 м²
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$92,463
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Metropolis GZM, Польша

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