Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Zytno
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Zytno, Польша

;
1 объект найдено
Дом в Magdalenki, Польша
Дом
Magdalenki, Польша
Площадь 204 м²
Продается дом на первом этаже с большим участком в городе Магдаленаки, муниципалитет Пемпово
$290,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Zytno, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти