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Жильё в gmina Zychlin, Польша

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pasieka, Польша
Квартира 3 комнаты
Pasieka, Польша
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Предлагаем вам взглянуть на уникальное предложение трехкомнатной квартиры площадью 76,16 м2,…
$218,955
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Pasieka, Польша
Дом
Pasieka, Польша
Площадь 464 м²
Представляю очень интересное предложение для многодетных семей с возможностью ведения бизнес…
$457,375
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Pasieka, Польша
Квартира 1 комната
Pasieka, Польша
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Продается двухкомнатная квартира в отличном месте - Померания 6, рядом с площадью Свободы и …
$47,044
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Pasieka, Польша
Квартира 2 комнаты
Pasieka, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Современная квартира на продажу в Лодзинском центре
$169,882
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Zychlin, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов