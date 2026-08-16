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Дома в gmina Zbaszyn, Польша

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1 объект найдено
Дом в Nowa Wies Zbaska, Польша
Дом
Nowa Wies Zbaska, Польша
Площадь 95 м²
Современный дом площадью 95 м2 по лесу и озеру – состояние развития 400 м от озера Высокий с…
$201,428
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Zbaszyn, Польша

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