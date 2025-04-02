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Квартиры в gmina Zaniemysl, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jeziory Wielkie, Польша
Квартира
Jeziory Wielkie, Польша
Площадь 587 м²
Продается складское помещение с офисной частью, общей площадью 587 м2, на участке 1469 м2, в…
$502,964
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Zaniemysl, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
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