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Земельные участки в gmina Wrzesnia, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Psary Polskie, Польша
Участок земли
Psary Polskie, Польша
Площадь 1 500 м²
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$154,730
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Etalon Estate Group
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Участок земли в Gulczewo, Польша
Участок земли
Gulczewo, Польша
Площадь 1 090 м²
Ищете недвижимость, которая сочетает в себе оригинальность, пространство и климат старой культуры?
$384,888
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов