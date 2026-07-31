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Квартиры в gmina Wolsztyn, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Obra, Польша
Квартира
Obra, Польша
Площадь 450 м²
Продается 2 участка в Обже, каждый площадью 450 м2 Участки, расположенные в живописной дерев…
$61,233
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Wolsztyn, Польша

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