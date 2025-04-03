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Квартиры в gmina Wieliszew, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Wieliszew, Польша
Квартира
Wieliszew, Польша
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
Wieliszew - живописная коммуна, расположенная недалеко от Варшавы. На обширном участке, рядо…
$117,856
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Параметры недвижимости в gmina Wieliszew, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов