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Дома в gmina Wielen, Польша

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1 объект найдено
Дом в Wrzeszczyna, Польша
Дом
Wrzeszczyna, Польша
Площадь 101 м²
Многие окрестности, Вржешча Объектом предложения является односемейный дом в здании-близнеце…
$127,744
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Wielen, Польша

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