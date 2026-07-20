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Квартиры в gmina Wielen, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Велень, Польша
Квартира
Велень, Польша
Площадь 342 м²
Дом 128 м2 + 2 коммунальных единицы + 2 квартиры Я приглашаю вас взглянуть на уникальное пре…
$342,469
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Wielen, Польша

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