Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Wagrowiec
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Wagrowiec, Польша

1 объект найдено
Дом в Kobylec, Польша
Дом
Kobylec, Польша
Площадь 119 м²
Низкая цена!!!
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Wagrowiec, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти