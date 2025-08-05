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Жильё в gmina Tuliszkow, Польша

1 объект найдено
Квартира в Pietno, Польша
Квартира
Pietno, Польша
Площадь 152 м²
Ухоженный дом, кондиционированная гостиная, пышная зелень и жилое пространство с душой
$214,769
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Tuliszkow, Польша

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