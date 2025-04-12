Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Trzebownisko
  4. Жилая

Жильё в gmina Trzebownisko, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Zaczernie, Польша
Квартира
Zaczernie, Польша
Описание объекта недвижимости (Английская версия ниже) Прода…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Zaczernie, Польша
Квартира
Zaczernie, Польша
Opis nieruchomości Более 12 соток под застройку на продажу в Зачерне около Жешува! РАСПОЛОЖЕ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Trzebownisko, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов