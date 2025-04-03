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Жильё в Гмина Тшебница, Польша

1 объект найдено
Дом в Komorowko, Польша
Дом
Komorowko, Польша
Площадь 180 м²
Я рад представить вам предложение уникального отдельно стоящего дома общей площадью 180 м2, …
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гмина Тшебница, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов