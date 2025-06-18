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Дома в gmina Szamotuly, Польша

1 объект найдено
Дом в Шамотулы, Польша
Дом
Шамотулы, Польша
Площадь 188 м²
Двухэтажный, отдельно стоящий дом, расположенный на улице St.Wielkopolskie Insurgency Street…
$238,863
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Szamotuly, Польша

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