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Земельные участки в gmina Sroda Wielkopolska, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Starkowiec Piatkowski, Польша
Участок земли
Starkowiec Piatkowski, Польша
Площадь 856 м²
Продается неразработанная строительная площадка площадью 856 м2 в Старкоке Пятковском (Weda …
$27,212
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Etalon Estate Group
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Участок земли в Starkowiec Piatkowski, Польша
Участок земли
Starkowiec Piatkowski, Польша
Площадь 938 м²
Продается неразработанная строительная площадка общей площадью 938 м2 в Старкоке Пятковском …
$29,803
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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