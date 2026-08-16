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Квартиры в gmina Siennica, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Chelst, Польша
Квартира
Chelst, Польша
Площадь 59 144 м²
Мечтаете о месте, где единственным звуком являются пение птиц, сосновый шум и плеск воды? Эт…
$536,873
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Siennica, Польша

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