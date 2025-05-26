Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Raszyn
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Raszyn, Польша

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Яворова, Польша
Квартира 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$340,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира в Фаленты-Нове, Польша
Квартира
Фаленты-Нове, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Новые дома площадью 90,6 кв.м каждый. Парковочные места: 2 на дом + парковка под навесом (по…
$178,979
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Raszyn, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти