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Квартиры в gmina Przerosl, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Kruszki, Польша
Квартира
Kruszki, Польша
Площадь 5 382 м²
Новая цена!!!
$65,873
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Przerosl, Польша

Недорогая
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