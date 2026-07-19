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Квартиры в gmina Przemet, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Oslonin, Польша
Квартира
Oslonin, Польша
Площадь 600 м²
Место в самом сердце леса, на озере Wieleński
$50,571
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Przemet, Польша

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