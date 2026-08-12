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Дома в gmina Plonsk, Польша

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Szeromin, Польша
Дом 5 комнат
Szeromin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
УНИКАЛЬНАЯ БРЕВЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕМИУМ | 330 м² | УЧАСТОК 3650 м² | АРСЕЛИН | 2 690 000 зло…
$721,646
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Параметры недвижимости в gmina Plonsk, Польша

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