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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Ozorkow, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Aleksandria, Польша
Квартира 3 комнаты
Aleksandria, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 3-м этаже в Инвестици…
$1,002
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Aleksandria, Польша
Квартира 3 комнаты
Aleksandria, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 4-м этаже в инвестици…
$977
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
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