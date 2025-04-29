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Жильё в gmina Osiek Maly, Польша

1 объект найдено
Квартира в Trzebuchow, Польша
Квартира
Trzebuchow, Польша
Площадь 21 668 м²
С большим удовольствием Я представляю вам уникальное свойство площадью 2,17 га, которое обла…
$130,905
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Osiek Maly, Польша

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