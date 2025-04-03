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Жильё в gmina Nieporet, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Michalow-Grabina, Польша
Квартира 3 комнаты
Michalow-Grabina, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Квартира новая и была тщательно отделана, что делает ее готовой к заселению (до сих пор не б…
$171,784
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Параметры недвижимости в gmina Nieporet, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов