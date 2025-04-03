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Жильё в gmina Niepolomice, Польша

1 объект найдено
Квартира в Неполомице, Польша
Квартира
Неполомице, Польша
Количество этажей 1
Описание недвижимости Продается двухквартирный дом на участке более 5 соток - Неполомице! РА…
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Параметры недвижимости в gmina Niepolomice, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов