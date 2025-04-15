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Дома в gmina Mragowo, Польша

2 объекта найдено
Дом в Karwie, Польша
Дом
Karwie, Польша
Площадь 74 м²
Дом прямо от застройщика – уникальная возможность!
$129,381
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Karwie, Польша
Дом
Karwie, Польша
Площадь 75 м²
$129,381
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Mragowo, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов