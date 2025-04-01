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Коттеджи в gmina Michalowice, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Nowa Wies, Польша
Коттедж 10 комнат
Nowa Wies, Польша
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
$742,430
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