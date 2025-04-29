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Жильё в gmina Manowo, Польша

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Polski
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Параметры недвижимости в gmina Manowo, Польша

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