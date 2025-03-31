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Жильё в gmina Lubenia, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Описание объекта недвижимостиПродается уникальный доходный дом в самом центре Жешува - MARKE…
Цена по запросу
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Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Продается уникальный доходный дом в самом сердце Жешува - РЫНОЧНАЯ ПЛО…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Lubenia, Польша

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов