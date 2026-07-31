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Дома с гаражом в gmina Lesznowola, Польша

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Мысядло, Польша
Дом 4 комнаты
Мысядло, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Дома, вдохновленные светом, гармонией и природой Zielone Mysiadło — это современный жилой к…
$344,427
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Агентство
Mazur Estate
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Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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