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Квартиры в gmina Krzywin, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kopaszewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Kopaszewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Местоположение Рекомендую купить удобную и просторную квартиру. Расположение в муниципалитет…
$55,325
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Krzywin, Польша

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