Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Krzeszowice
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Krzeszowice, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Тенчинек, Польша
Квартира
Тенчинек, Польша
Площадь 816 м²
Мы представляем современное, полностью готовое офисное помещение класса А в аренду. Недвижим…
$15,860
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти