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Жильё в gmina Kosakowo, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
3-room apartment with a terrace for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 4 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
4-room apartment with a balcony for a large family at the border with Gdynia. Comfort an…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
3-room apartment with a balcony for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в gmina Kosakowo, Польша

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