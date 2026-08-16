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Продажа новых домов в gmina Konstancin Jeziorna, Польша

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Констанцин-Езёрна
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Таунхаус Botanica Konstancja
Таунхаус Botanica Konstancja
Таунхаус Botanica Konstancja
Таунхаус Botanica Konstancja
Таунхаус Botanica Konstancja
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Таунхаус Botanica Konstancja
Констанцин-Езёрна, Польша
от
$583,533
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 247 м²
1 объект недвижимости 1
Botanica Konstancja - это интимное, закрытое поместье роскошных полуотдельных односемейных домов, построенных по стандартам премиум-класса, расположенное по адресу 64 Wczasowa Street в престижном городе Констанчин-Джезиорна (всего в 30 минутах от центра Варшавы).Разработанный Citybud, проект…
Агентство
Varem Estate Sp. z o.o.
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Агентство
Varem Estate Sp. z o.o.
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