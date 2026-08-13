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Квартиры в gmina Kolno, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Pachuczyn, Польша
Квартира
Pachuczyn, Польша
Площадь 220 м²
Красный кирпичный дом в деревне – с садом – поселок Черница, гм. дерево
$34,875
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Kolno, Польша

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