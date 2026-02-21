Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Jaktorow
  4. Жилая

Жилье в gmina Jaktorow, Польша

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Henryszew, Польша
Вилла 5 комнат
Henryszew, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Предметом предложения является современный, отдельно стоящий односемейный дом, расположенный…
$380,652
НДС
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Grady, Польша
Вилла 5 комнат
Grady, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Предметом предложения является современный, отдельно стоящий односемейный дом, расположенный…
$380,652
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Jaktorow, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти